En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında Bu bando ve mehter takımının çalamadığı müzik eseri yok Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter ve Bando takımı çaldığı parçalarla gönülleri fethediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında Bu bando ve mehter takımının çalamadığı müzik eseri ...

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bando ve mehter takımı çaldığı birbirinden farklı müziklerle kendine hayran bırakıyor.

En genci 21, en yaşlısı 60 yaşında Bu bando ve mehter takımının çalamadığı müzik eseri yok Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter ve Bando takımı çaldığı parçalarla gönülleri fethediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bando ve mehter takımı çaldığı birbirinden farklı müziklerle kendine hayran bırakıyor.
Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konserler veren mehter takımının en genç üyesi 21, en yaşlısı ise 60 yaşında.
Repertuarında yüzün üzerinde eser bulunan mehter ve bando takımı gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılanırken, mehter takımı 24 yıl önce dönemin Trabzon Belediye başkanı Asım Aykan tarafından kuruldu. Bando takımı ise Atatürk’ün Trabzon’a ayak bastığı 1924 yılında kurulduğu belirtilirken bir asıra yaklaştı.
Özellikle etkinliklerde çalıp söyledikleri kahramanlık türküleriyle büyük beğeni toplayan mehter takımı bu sıralar Şubat ayında yapılacak olan kurtuluş etkinliklere hazırlanıyor.
Trabzon’un farklı yerlerinde günümüzün güncel parçaları başta olmak üzere halk müziği, sanat müziği, pop, fantezi, Karadeniz müziklerini çok rahatlıkla çalan bando takımı, dinleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulurken ekibin çoğu akademik eğitim almış.
Uzun yıllardan beri bando ve mehter takımının şefliğini yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Bando ve Mehter Şube Müdürü Ali Mahir Pak, tüm etkinliklerde çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek bunun da kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

Hem bando hem mehter
Mehterde 120’nin üzerinde, bandoda ise sayısını hatırlayamadığı eserlerin repertuarlarında bulunduğunu belirten Pak, mesleğini 36 yıldır sürdüğünü belirterek, “1981 yılında askerlik görevini ifa ederken bandoda trompet çaldım. Askerliğimi bitirip Trabzon’a dönünce Trabzon Belediyesinde bando ekibine katılmak istedim. Askerdeki birikimlerimi burada sürdürerek yaklaşık 3 sene gönüllü olarak bando da görev yaptım. Belediyede 1984 yılında başladığım görevimde bugüne kadar geldim. Şu an askerlik görevimle birlikte bando ve mehterde 36 yıllık bir serüvenimiz var. Personellerimizin büyük çoğunluğu akademik bilgiye sahip olduğundan her türlü nota bilgisine sahipler. Dolayısıyla halk müziği olsun, sanat müziği olsun her türlü müziği bando ve mehterde bütün eserleri icra edebiliyoruz. Şu anda önümüze bir eser geldiği zaman anında icraata döker halkımızın dinletisine sunarız” dedi.

"Yurt dışına da gidiyoruz"
Trabzon dışında farklı iller olmak üzere yurt dışında da etkinliklere gittiklerini belirten Pak, “Gerek yurt içi, gerekse yurt dış olsun her türlü etkinliklere de gidiyoruz. İki yıl önce Almanya’nın Dortmund şehrinde konser vererek mehterimizi ve şehrimizi burada en iyi şekilde tanıttık. Ukrayna, Bulgaristan, Macaristan’da konserler verdik. Macaristan’a giderken Sırbistan, Romanya’da mini konserler verdik. Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman’ı anma törenlerine katılıyoruz. Doğu Karadeniz’de kurulan en eski mehter takımıyız. Mehter normalde 41 kişiden oluşur ancak bizim şu andaki sayımız 2021 civarında. Bizim elemanlarımızın çok vasıflı ve kaliteli olması hasebiyle 20 kişiyle kalabalık gibi görünen mehterlerin yaptıklarını yapabilme gücüne sahipler. Ekibimiz yüzde 90’ı her türlü müziğin notasını bilip, yazıp okuyabiliyor yani notayla çalışan arkadaşlarımız. Burası aynı zamanda müzik okulu diyebiliriz. Mehterdeki arkadaşlarımız her türlü enstrümanı çok rahatlıkla çalabilecek bilgi ve yeteneğe sahip diyebiliriz” dedi.
Gittikleri etkinliklerde sürekli istekler aldıklarını da belirten Pak, “Gittiğimiz yerlerde programımız dışında özellikle mehter takımından istekle bulunuyorlar. Repertuvarımız çok geniş. Mehterde 120’nin üzerinde eserimiz var. Bando da ise sanat müziği, halk müziği, pop müzik olsun olsun sayısını hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

En genç mehter üyesi
Mehter ve bandonun en genç üyesi 21 yaşındaki Doğukan Küçük ise çocuk yaşta gönül verdiği mesleğini çok sevdiğini belirterek “21 yaşındayım. Dört yıl önce buraya gönüllü geliyordum. Babamda burada eski personeldi. Çocukluğumdan beri buradaki abilerim elinde büyüdüm. Gönül verdik severek yapıyorum. Onlarda bizim elimizden tuttu. Yaklaşık 6 yıldır trompet çalıyorum. Burada da 1 yıldır çalıyorum. Ondan öncede 4 yıl buraya gelerek gönüllü çaldım. Repertuvarımızda bando marşları olsun mehter olsun sayısını hatırlayamadığımız eserlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra caz, sanat müziği, halk müziği, pop müziği olsun çoğunu çalıyoruz. Bu gönül işi” diye konuştu.
Müzik eğitimi almadan mesleğini uzun yıllardır icra ettiğini belirten 58 yaşındaki Mehmet Arslan ise “15 yıldır bando ve mehteranda çalışıyorum. Bandoda, sanat müziği olsun, bando marşlarımız olsun günümüzde çalınan her türlü müziği çok rahatlıkla çalıyoruz. Mehterimizde tüm marşları çalıyoruz. Okul olarak eğitim almadım ancak alaylı olarak yıllardır çalıyorum” dedi.

TRABZON

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
YEREL HABERLER Fındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
Avcılara çifte ceza Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 11 avcıya para cezasının yanı sıra yaban hayvanlarını yok ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Avcılara çifte ceza Kaçak avcılık yaptığı belirlenen ...
Trabzon'da 45 yıl sonra bir araya geldiler Kıbrıs Barış Turnuvası'nın 45. yılında Kıbrıslı ve Trabzonsporlu eski futbolcular Trabzon'da buluştu
YEREL HABERLER Trabzon'da 45 yıl sonra bir araya geldiler Kıbrıs ...
Süper Lig'in en genç teknik adamı Hüseyin Çimşir sahne alıyor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en genç teknik adamı Hüseyin Çimşir ...
Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor
Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen iki ...
Pistten çıkan uçağın Trabzon dışına satışına Başkan Bıyık'tan veto Trabzon’da 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve ardından tırlarla taşındığı Yomra ilçesinde kaderine terk edilen uçakla ilgili Yomra Belediyesi'ne şuana kadar bir talep gelmemiş Yomra Belediye başkanı Mustafa Bıyık: “Bize uçak için Manisa'dan bir talep gelmedi; Gelse bile Trabzon sınırları dışına vermeyiz”
YEREL HABERLER Pistten çıkan uçağın Trabzon dışına satışına Başkan ...
Trabzonspor´da, Avdijaj´ın sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da, Avdijaj´ın sözleşmesi feshedildi
9 yaşındaki çocuk 2. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı Trabzon’da yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki çocuk 2. kattan beton zemine düşerek ağır ...
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
"Küçük Dostlar Kliniği" hayata geçiyor
YEREL HABERLER "Küçük Dostlar Kliniği" hayata geçiyor
Karne hediyesi olarak okula taşınan karla eğlendiler
YEREL HABERLER Karne hediyesi olarak okula taşınan karla eğlendiler
Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Ders zili sustu, şimdi spor zamanı
YEREL HABERLER Ders zili sustu, şimdi spor zamanı
Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun, kendi işine baksın
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Herkes kendi muhasebesini tutsun, ...
Doğu Karadeniz’de 2019 yılında trafik kazalarında 76 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 383 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de 2019 yılında trafik kazalarında 76 ...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı"
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Son ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X