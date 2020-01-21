Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmalarının ardından son bölümde dar alanda maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Daniel Sturridge, Ekuban ile Fıratcan Üzüm antrenmanda yer almadı.

BİLAL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor´un yeni transferi Bilal Başacıkoğlu da bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Başacıkoğlu, antrenmanın ardından da bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Denizli´ye gidecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Yeni transfer Bilal Başacıkoğlu'nun görüntüleri

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TRABZON 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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