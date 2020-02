– Japonlar Hamsi köy sütlacını çok sevdi. Hamsiköy sütlacını yakından tanımak için Trabzon’a gelen Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, çok severek yediği hamsiköy sütlacını Japonya’da tanıtmak istediğini belirterek sütlacın Japonya’da üretimi için Türk işadamlarını ülkesine davet etti.

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Projesi kapsamında 2016 yılında Japonya’ya giden Hamsiköylü sütlaç ustası Uğur Alkurt, öğrendiği teknikleri Trabzon’da hayata geçirerek süt reçelini imal etmesinin ardından Japonlarda coğrafi işareti alan Hamsiköy sütlacını yakından tanımak için Trabzon’a geldi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, bölgede Uğur usta ismi ile markalaşan sütlaç ustası Uğur Alkurt’ın Çağlayan Mahallesinde bulunan tesisleri gezerek sütlacın yapılışı hakkında bilgi alarak bol bol fotoğraf çekti. Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Kuturoğlu, Yasui’ye Hamsi köy sütlacı ve coğrafi işaret konusunda bilgilendirme yaparken JİCA Türkiye ofisi kıdemli sorumlusu Doc. Dr. Emin Özdamar’de ziyarette hazır bulunarak tercümanlık yaptı.

Böyle çok lezzetli sütlacı yediğim için çok memnunum

Sütlacın yapılışını inceledikten sonra sütlacın tadına bakan Yasui, böyle sütlacı yemekten dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, ” Sütlacı çok seviyorum. Böyle çok lezzetli bir sütlacı yediğim için de çok mutlu oldum. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JİCA, Türkiye ile Japonya arasında işbirliğini yürüten bir kurumdur. Faaliyetlerimizi Türk hükümetinin talebi üzerine yapıyoruz. Buranın kurucusu Uğur ustada Japonya’da JICA’nın düzenlemiş olduğu bir eğitim programına katılmıştı. Orada gördüklerini buraya yansıtarak tesisini geliştirmesi ve çok güzel hijyenik hale getirmesinden de ziyadesiyle mutlu olduk” dedi.

Sütlacı Japonya’ya da tanıtmak istiyorum

Sütlacı Japonya’da tanıtmak istediğini belirten Yasui, “Konuya ilgi duyanlar bunu yapabilir. Sütlacı Japonya’da tanıtmak istiyorum. Sütlacın ihraç edileceğini zannetmiyorum. Eğer sütlaç Japonya’da üretilip satılırsa çok iyi olur. Japonların sütlacı fazlasıyla beğeneceğini düşünüyorum. Ben bile Japonya’da üretilip satılsa tabi ki almak isterim. Buna ilgi duyan yatırımcıların bu konuya yönelmesi lazım. Ben de bu yönde tanıtacağım zaten” diye konuştu.

Japonya’da üretilen süt reçelinin sütlaç arasında pek fark olmadığını kaydeden Yasui, “Her ikisi de kendine göre lezzetli. Dolayısıyla şu iyidir bu iyi değildir demek doğru olmaz. Her ikisi de beğenilir diye düşünüyorum. İkisini de tattım ikisini de beğeniyorum. Japonya’da sütlacın ismini bilenler olabilir ancak bu çok yaygın değil. Sütlacı buradan alıp Japonya’ya götürmek doğru olmaz aynı üretimin Japonya’da yapılması gerekir. Mesela bu firma Japonya’da da şube açarak orada da üretim yaparak satması düşünülebilir. Eğer Japonya’da tesis kurulup üretilebilirse alıcısı olabilir diye düşünüyorum. Bu haliyle ihracat mümkün değil” diye konuştu.

Tesis sahibi Uğur Alkurt da Japonya’da öğrendiği süt reçelini Trabzon’da üreterek Türkiye’de farklı noktalara sattığını belirterek, “Kendilerine bize orada yenilik sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Hepsini orada teknik olarak gördük ten sonra kendi yerimizde aynısını kurmak için mücadele ettik ve bir kısmını yaptık. Sütten reçel mi olur dedik. Orada aldık, tattık, gördük gelirken de birkaç kavanoz getirerek burada tahlillerini yaptırdık. Biz de aynısını kendi tesislerimizde uygulayarak çaylısını, fındıklısını, sadesini, Ligarba’lısını ürettik. Şu anda bunları Türkiye geneline dağıtıyoruz. Sütlaç tamamen doğal olduğu için ömrü kısa oluyor. Buradan Japonya’ya gitme durumunu bizde istemeyiz. Tabii ki orada tesis açmayı isteriz sonuçta yöremizi her yerde tanıtmak isteriz. Talep olduktan sonra her yere gideriz” ifadelerini kullandı.

