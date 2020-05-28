Trabzon’da uyuşturucu çetesine şok baskın

Trabzon’un Düzköy ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara karşı 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, 6 şüpheliye ait 9 ayrı adreste yapılan aramalarda 320 gr. esrar, bin 116 kök kenevir bitkisi, 6 adet 9 mm çapında tabanca ile 10 adet fişek, 2 bin 400 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edildikleri ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.