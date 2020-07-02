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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emlakçılara 'Web-Tapu'yu anlattılar

İHA

Trabzon'da İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'WebTapu' konulu panelde WebTapu ile ilgili emlakçı esnafına bilgi verildi.

Emlakçılara 'Web-Tapu'yu anlattılar

Trabzon'da İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'WebTapu' konulu panelde WebTapu ile ilgili emlakçı esnafına bilgi verildi.
Panele İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Tapu Kadastro Bölge Müdürü İrfan Hacımemişoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Limandal, Trabzon Tapu Müdürü Süleyman Güven, Akçaabat Tapu Müdürü Ali Sait Sarıçiçek, Yomra Tapu Müdürü Orhan Köroğlu ile emlakçılar katıldı.
Gayrimenkul Danışmanlarının ve Gayrimenkul sahiplerinin WebTapu'yu nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirme yapılırken, vatandaşların ve personelin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18 Mart'tan itibaren, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvuruların WebTapu sistemi üzerinden yapıldığı, yabancı uyruklular dahil olmak üzere randevu taleplerinin ise Alo181 çağrı merkezi aracılığıyla yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.
Toplantıda, müdürlüklere randevusuz ve WebTapu üzerinden yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilirken, WebTapu üzerinden alınan başvurularda vatandaşların ve emlakçıların sadece imza aşamasında tapu müdürlüklerine gideceği belirtildi.
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, panelde yaptığı konuşmada "Türkiye genelindeki meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı düşünerek Bakanlıkta uzun süredir yapmış olduğumuz görüşmelerden vermiş olduğumuz mücadeleden ve Bakanlığın biz emlak sektörünüde WebTapu sistemine katmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
Öte yandan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün atmış olduğu bu adımla tapu müdürlüklerinde yoğunluktan dolayı yaklaşık 20 güne verilen randevuların önüne geçildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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