CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra verecek. Bordomavili kulübün konuyla ilgili savunması sürüyor.

Korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen duruşmaya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, bordomavili kulübün görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları ile birlikte Trabzonspor profesyonelleri katıldı.

Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederek, CAS'a başvuruda bulunmuştu. Korona virüs nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşma ilk bölümü sona ererken Trabzonspor kurmayları duruşmanın ikinci bölümünde savunmasını sürdürüyor.

CAS'ta görülen davanın bugün TSİ ile 18.00'de sona ereceği belirtilirken kararın ise önümüzdeki haftalarda verileceği bildirildi.

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