Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor

Onun tercihi ne Bodrum ne de Çeşme oldu!



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor karşısında 2019-20 sezonunu ikinci tamamlama mücadelesi verecek.

Süper Lig´de şampiyonluğu Medipol Başakşehir´e kaptıran ve son haftaya 62 puanla ikinci sırada giren Trabzonspor, sezonu 60 puanla üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor önünde tamamlamak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerin, Kayseri deplasmanında mağlup olması, Sivasspor´un ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde Trabzonspor ikinciliği de kaybedecek. Beraberlik durumunda ise Trabzonspor sezonu ikincilikle tamamlayacak. Kadir Has Stadı'nda saat 21.00´de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

NEWTON´UN İLK MAÇI

Trabzonspor´da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Anthony Nwakaeme´nin sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen yardımcı antrenör Eddie Newton da bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Newton´un Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yedek ağırlıklı bir kadro denediği, bazı değişiklikler yapabileceği öğrenildi. 29 Temmuz´da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde ligi ikinci bitirme noktasında Kayserispor karşılaşmasının da önem taşıması nedeniyle Newton´un ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth."

SAKATLAR: Ahmet Canbaz, Nwakaeme

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-07-24 10:47:33



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