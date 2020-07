Uzmanından "Kurban Bayramı’nda etin yanında bol limonlu salata tüketin" önerisi Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya: “Özellikle kansızlık problemi olanlar demir emilimini artırabilmek için etin yanında bol limonlu salata tüketsin”

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda özellikle kansızlık problemi olanların demir emilimini artırabilmek için etin yanında bol limonlu salata tüketmesi önerisinde bulundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, kurban etinin 24 saat dinlendirmeden tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Kaya "Dinlendirilmeden pişirilen et sert olur ve hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle mide problemi olan bireylerin bu süreye dikkat etmeleri gerekmektedir. Yemeğinizi yaparken dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Pişirme yöntemi olarak fırında pişirme, ızgara, haşlama gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Et, kavurma yapılacaksa etin görünür yağları ayrılıp yağ ilave etmeden pişirilmelidir. Et pişirilirken kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Günlük 22,5 litre su tüketilmelidir. Hazır meyve suyu ve gazozlu içeceklerden uzak durulmalı. Özellikle kansızlık problemi olanlar demir emilimini artırabilmek için etin yanında bol limonlu salata tüketmeyi tercih edebilir. Şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıları olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekmektedir. Sağlık durumlarına göre özel beslenme programı olan bireylerin bu dönemde bu programa devam etmeleri gerekmektedir. Bayram sürecinde kilo artışının önüne geçmek için günlük 45 dakikalık yürüyüş yapılmalı” dedi.

“Yaz mevsiminde nasıl beslenmeliyim? “ sorusunun akıllara takılmaya başlandığını belirten Kaya, “Önceki yıllara göre Covid 19 nedeniyle beslenmemize daha fazla dikkat etmeye çalışıyoruz ve bu nedenle bağışıklığımızı güçlendiren A, D ve C vitaminleri, çinko, demir gibi mineral içeren besinleri daha dikkatli tüketmeye başladık. Bağışıklığı güçlendiren besin tercihlerinin yanında düzenli egzersiz yapmalı ve uyku düzenimizi de korumalıyız. Yaz mevsiminde eksikliğini daha çok hissettiğimiz sıvı tüketimine de bu dönemde daha fazla dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

