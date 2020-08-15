Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

UZUNGÖL YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, Karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor. Of-Çaykara Karayolu Dumlusu mevkisinde ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of
2020-08-15 10:42:24
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