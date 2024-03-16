Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mehmet Can Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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