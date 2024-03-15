Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle iftar yaptı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesiyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle iftar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesiyle iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi Bülbül'ün mezarı başında dua eden Yıldırım, anne Ayşe Bülbül ve kardeşleriyle görüştü.

        Daha sonra Eren Bülbül'ün evinde ailesiyle iftar yapan Vali Yıldırım, şehitlik mertebesinin, en yüce mertebelerden olduğunu belirtti.

        Eren Bülbül ve aynı yerde şehit olan Astsubay Ferhat Gedik'i rahmetle anan Yıldırım, "Onlar şehit oldular, inşallah ailelerine de şefaat edecekler. Coğrafyamızın her bir karış toprağında vatan uğruna canını feda etmiş binlerce şehidimiz var. Her bir şehitliğe geldiğimizde tüm şehitlerimizi anıyoruz, Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

        Vali Yıldırım'a ziyaretinde eşi Güllühan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerle bir araya geldi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerle bir araya geldi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla bul...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla bul...
        Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
        Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Yomra'da törenle park açılışı gerçekleştirildi
        Yomra'da törenle park açılışı gerçekleştirildi
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi hakkında işlem yapıldı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi hakkında işlem yapıldı