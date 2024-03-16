Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

        Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almayacak.

        Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın yapacakları maçla toplamda 135'inci Süper Lig'de ise 102’nci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük’ü 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden bordo-mavililer bu önemli maç öncesi moral kazanırken, şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe ise puan kaybı yaşamak istemiyor.

        TRABZONSPOR’DA İKİ EKSİK

        Öte yandan bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor’da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almayacak.

        Bordo-mavililerin Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11’inin şu şekilde olması bekleniyor:

        "Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe."

        Fenerbahçe'de ise bu maç öncesinde Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ağrıları dolayısıyla son 3 resmi maçın kadrosunda yer almayan Leonardo Bonucci’nin durumuna ise son antrenmandan sonra karar verilecek. Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşısında şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

        "Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

        EZELİ REKABETTE 50'NCİ YIL

        Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette 50 yıl geride kalırken 2 takım futbol tarihinde ilk kez 1973-74 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. 13 Şubat 1974'te Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda oynanan ilk müsabaka 0-0 sonuçlandı. Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde ilk golü Trabzonspor adına Kadir Özcan kaydetti.

        İki takım 101’i Süper Lig, 14’ü Türkiye Kupası, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası, 2 TSYD Kupası, 9'u özel maç olmak üzere toplam 134 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 44, Fenerbahçe’nin 51 galibiyeti bulunurken 39 maçta iki taraf da eşitliği bozamadı.

        İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 101 maçta Trabzonspor’un 106 golüne, Fenerbahçe 134 golle karşılık verdi.

        EN GOLLÜ MAÇLAR

        İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup etti.

        Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'da oynanan lig maçında Fenerbahçe’yi 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

        Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki oynanan maçtan 4-3, 2000-2001 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında da 5-2 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak
        Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerle bir araya geldi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerle bir araya geldi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla bul...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla bul...
        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle iftar yaptı
        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle iftar yaptı
        Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
        Trabzon'da otobüs terminalinde piton ele geçirildi
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü