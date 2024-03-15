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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla buluştu

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:00
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iftarda basın mensuplarıyla buluştu
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Fenerbahçe maçı ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Avcı "Hayırlısı olsun, güzel bir maç olsun” dedi.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde kentte görev yapan basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile çok sayıda gazetecinin katıldığı iftar sonrası teknik direktör Avcı, basın mensuplarıyla sohbet ederek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yapmayacağını söyleyen Abdullah Avcı, "Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe istatistiğine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun, güzel bir maç olsun” diye konuştu.

        Önümüzdeki sezonun altyapısını hazırladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam “Önümüzdeki sezonun tabii ki planlamasını yapıyoruz. Ama Trabzonspor; ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne de Beşiktaş’la aynı bütçelerde olmadı. İki sene evvel de aynı bütçede değildi zaten. Planlama Trabzonspor’un bütçesine göre yapılacak. Neyse o net bir şekilde açıklanacak. Şu anda yarışırken bir yandan da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Transfer çalışmalarında yüz yüze görüştüğüm oyuncu da oldu” ifadelerini kullandı.

        Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek ara sonrasında Trabzon dışındaki basın mensuplarından gelen program taleplerine de katılacağını söyleyen Avcı “İlk buluşmayı Trabzon’daki basın mensuplarıyla birlikte yapmak istedik. Milli arada da talep eden İstanbul’daki basın mensubu arkadaşlarıyla bir araya geleceğiz” dedi.

        Program, teknik direktör Abdullah Avcı ile basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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