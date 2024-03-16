Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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