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Yaylada kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen kadın öldü

DHA

Yaylada kesilen ağaç tomruğuyla sürüklenen kadın öldü


İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası´nda, ağaç kesimi sırasında çekilen tomruğun sürüklediği Neriman Demiro (64), hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Kadıralak Yaylası, Apondomal mevkinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaylada, kesimi yapılan ağaçların tomrukları, yamaç araziden iş makinesiyle çekilmeye başlandığı sırada Neriman Demiro, kesimi yapılıp sürüklenen ağacı fark etmeyerek, tomrukla birlikte sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Yayladakilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tomruğun altında sürüklenen Neriman Demiro´nun, hayatını kaybettiğini belirledi.
Neriman Demiro´nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla hastane morguna kaldırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2020-08-26 14:46:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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