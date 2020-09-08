Covid 19 tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde cenaze ilanları yasaklandı

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye hoparlörlerinden cenaze ilanı vermek yasaklandı.

Vakfıkebir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önünde bulundurularak cenazelerde oluşacak yoğun kalabalıkların önüne geçilebilmesi ve salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla cenaze ilanlarının belediyemiz hoparlöründen yapılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

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