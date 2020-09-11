Trabzonspor, Süper Lig'de bin 529. maçını Beşiktaş ile oynayacak. Bordomavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 20202021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti. Karadeniz ekibi ligdeki bin 529. maçını ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacak.



46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı

Türk futbolunda Anadolu'ya ilk şampiyonluğu getiren bordomavili kulüp bugüne kadar Süper Lig'de bin 528 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 762 galibiyet alırken, 417 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. 349 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi attığı 2 bin 387 gole karşılık kalesinde bin 487 gole engel olamadı. Trabzonspor, bu sezonla birlikte 46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı.



Rekor Şenol Güneş'te

Trabzonspor'un en çok formasını terleten isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. 15 sezon bordomavili takımın kalesini koruyan Güneş, 653 kez formasını terletti. Güneş'i 611 maçta görev yapan Hami Mandıralı takip etti. Mandıralı aynı zamanda attığı 273 golle Trabzonspor formasıyla en çok gol atan isim oldu. Bordomavili takımın efsane isimlerinden Turgay Semircioğlu da 609 kez bordomavili formayı terleten isim oldu.



Trabzonspor 7. kez sezonu derbi maçla açacak

Karadeniz ekibi bugüne kadar sezonun açılış maçlarda 6. kez İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordomavililer 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Beşiktaş ile 3. kez

Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki takım açılış maçında ilk olarak 20012002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordomavililer 21 kazandı. 20132014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu kez siyahbeyazlılar, 20 galip geldi.



Sahasında son 4 açılışı maçanı kazandı

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı. Bordomavililer, 20072008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 30 mağlup olurken, 20082009 sezonunda Ankaraspor'u 20, 20152016 sezonunda Bursaspor'u 10, 20162017 sezonunda Kasımpaşa'yı 20, 20172018 sezonunda da Konyaspor'u 21 yenmişti.

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