Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor

DHA

Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor


Yaşar FALCI/ÇAYKARA(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Çaykara ilçesinde Zihni Ayaz´a (65) ait 'Paşa' isimli papağan, besmele çekip, Fatiha Suresi´nden bazı bölümleri okuyor.
İlçede yaşayan Zihni Ayaz, 9 yıl önce Jako türü papağan satın aldı. Ayaz'ın, `Paşa´ ismini verdiği papağanı ile zamanla arasında derin bir bağ oluştu. Ayaz, papağanına değişik kelimeler öğretmeye başladı. 'Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez´ deyip, besmele çeken Paşa, ev halkının da maskotu oldu. Ayaz, özenle besleyip, gözü gibi koruduğu papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu ifade etti.
`FATİHA SURESİ´NDEN BÖLÜMLER OKUYOR´
Papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, "O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul´da, yaz aylarında ise Çaykara´da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip. Bazen öğrendiği kelimelerin yerlerini değiştirerek bir şeyler söylüyor. Papağanım, `Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez´ diyor. Şehit kelimesi söylemesi için çok uğraştım ama söylemedi. Besmele çekiyor, Fatiha Suresi´nden bölümler okuyor, hanımımın ismi Kıymet, `Kıymet Anne, Zihni Baba´ diyor bazen de telefon sesleri çıkarıyor. Hatta telefon zil sesim ona ait. Ayrıca Paşa, çok hassas, evden ayrılacağımız zaman çok üzülüyor, hatta stres yapıp hasta olabiliyor. Paşa çevreden gelenlerin de dikkatini çekiyor. Duyanlar paşayı ziyaret edip fıstık veriyor. Onun konuşmasını dinlemek için saatlerce bekliyor. Paşa papağan kendini kaşıtmayı da çok seviyor" dedi.
`O BİZİM EVLADIMIZ YERİNDE´
Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, "O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor. Onları takip edip taklitlerini yapıyor, oyunlar oynamak istiyor. Allah eksikliğini vermesin. Onsuz ev çok ıssız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Yaşar FALCI
2020-09-21 14:42:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palamut büyüdükçe fiyatı da arttı Sezon başında yaklaşık 300 gramı 7,5 TL’den satılan palamutlar şimdi büyüdükçe fiyatını ikiye katlıyor Kalkan balığı fiyatı ile cep yakıyor
YEREL HABERLER Palamut büyüdükçe fiyatı da arttı Sezon başında ...
“Köprübaşı Dereli gibi olmasın” diye harekete geçiliyor Trabzon'un Köprübaşı ilçesi şiddetli bir yağışta tıpkı Giresun'un Dereli ilçesi gibi sel riski taşıyor AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: “Dereli bizim bölgemiz için önemli bir nasihattir” “Şehir derenin üzerine kurulmuş; Bu konuda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER “Köprübaşı Dereli gibi olmasın” diye harekete ...
Engelli kızı ile birlikte evinin yolunun yapılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Engelli kızı ile birlikte evinin yolunun yapılmasını ...
Trabzonspor'da 3 imza birden
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 3 imza birden
`Hayde Trabzon Hareket Zamanı´ etkinliğinde, `bilyali tornet´ heyecanı
YEREL HABERLER `Hayde Trabzon Hareket Zamanı´ etkinliğinde, `bilyali ...
‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik kapsamında yapılan bilyali araba yarışında büyükler iteledi, küçükler direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalıştı
YEREL HABERLER ‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik ...
Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı ...
Muharrem İnce Trabzon'da
YEREL HABERLER Muharrem İnce Trabzon'da
Alzheimer hastası, kolundaki `akıllı bileklik´ sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası, kolundaki `akıllı bileklik´ ...
Erdoğdu'da yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erdoğdu'da yıkımlar sürüyor
Yurt dışından kargo ile uyuşturucu siparişi gümrüğe takıldı
YEREL HABERLER Yurt dışından kargo ile uyuşturucu siparişi gümrüğe ...
Hatalı basım 50 TL için 80 bin TL istiyor
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL için 80 bin TL istiyor
Salgın tedbirleri hatırlatıldı ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Salgın tedbirleri hatırlatıldı ücretsiz maske ...
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat işçilerine Kaymakam ve belediye başkanından teşekkür ziyareti Trabzon’un Araklı ilçesinde inşaatta çektikleri defile görüntüsü ile Türkiye’de gündem olan inşaat işçilerine Araklı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ilçenin tanıtımında katkıda bulundukları için teşekkür ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat ...
Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü Yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile çekilen fotoğraf, öldürülen THKP-C’li Mahir Çayan paylaşımları, örgütsel dokümanları içeren ‘SD hafıza kartı’ ile ilgili sorulara cevap arandı
YEREL HABERLER Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma ...
İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi
YEREL HABERLER İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X