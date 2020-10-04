Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, hakem Cüneyt Çakır'ın Türk futbolu ve Türk hakemliği üzerinde hegemonyasının bulunduğunu, hakem atamalarında etkin bir rol oynadığını iddia ederek, Türkiye Futbolu Federasyonu ve Merkez Hakem Kurullarının değiştiğini ama bir tek Cüneyt Çakır'ın değişmediğini belirtti.

Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalinhoğlu, hakem yönetimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gerek yönetimin, gerek taraftarın ve mali basını isyan etmekten haklı olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Ancak hakem camiası ve federasyonla ilişkileri sezon başı böyle tehditkar vari kavgaya dönüştürmeden , hataları daha münasip bir nisanla anlatıp, söyleyip , insanların hatalarını kabul etmesini sağlayıp düzenlemesine imakan vermemiz lazım. Böyle çok sert ve hakaret vari tavırlarla soruna çözüm getirmediğimiz aksine sorunu büyüttüğümüz çok açık görünüyor. Bunlardan ders alıp, örnek alıp daha sağlıklı bir yol çizeriz" şeklinde konuştu.



"Cüneyt Çakır'ın hakem camiası üzerinde ego manyası var"

Hacısalihoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nda bir yapı olup olmadığına ilişkin olarak ise "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimine, MHK Başkanı ve yönetimine ve maçın hakemine fatura çıkıyor. Dikkat edersek böyle büyük ve seri hatalarda bir sistem vardır. Değişmeyen ne var ise onu bulmak lazım. Değişmeyen bana göre Cüneyt Çakır'ın Türk Futbolu ve Türk hakemliği üzerindeki hegemonyası. Gerek VAR atamalarına, gerek maçın hakeminin atanmasında etkin bir rol oynadığını kendine göre bir düzenleme yaptığını, liglere ayar verdiğini düşünüyorum. Doğrudur demiyorum bu benim kanaatim. Onun için kiminle ne şekil uğraşacağımızı ya da tepki koyacağımızı iyi tespit etmemiz lazım. Yoksa orada bir hakeme göstereceğimiz tepki, hakem camiasını karşımıza almamıza neden oluyor. Bu da sadece o maçı kaybetmekle kalmıyoruz ileriki maçlara da, kötü bir ortam hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TFF ve MHK değişti ama değişmeyen Cüneyt Çakır"

"TFF değişti, MHK değişti ama değişmeyen ne ise onu değiştireceksiniz" diye Hayrettin Hacısalihoğlu, "Bu işi perde arkasından idare eden ve maalesef kariyeri var. Kabiliyeti var. Ama bunu iyiye kullanmayan Cüneyt Çakır var. Ona sahip çıkanlar olacaktır. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden, dünya kupalarına katılan bir isim diyecekler ama bunun sadece kendisine faydası oluyor bana göre. Türk futboluna bir faydası olduğu yok. Türkiye'de Türk futbolcuda kalmadı zaten, onun için onun olmasının Türk futbol piyasasına bana göre bir faydası yok. Sadece kendine faydası var. Cüneyt Çakır içinde ülke futbolunu ve ülke gençliğini heba etmeyelim" diye konuştu.



"MHK dahil tüm hakemleri futboldan uzaklaştırırsak düzelir"

Hacısalihoğlu, yıllardan beri herkesin bildiği hakem camiasında iki grubun olduğunu iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllardan beri herkes bilir ki hakem camiasında iki grup olmuştur. Bir grubun yaptığı yorumları ve değerlendirmeleri diğer grup karşı çıkmıştır ve farklı yorumlamıştır. Aynı pozisyon için bir grup hakemi tetkik ederken diğer grup ise savunuyor. Enteresan bir durum sırf reyting için değil bu bir gruplaşma var. MHK dahil tüm hakemleri futboldan uzaklaştırıp, yeni bir sistem kurulmalı. Hatadan öte kasıt insanı düşündürüyor" şeklinde konuştu.

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