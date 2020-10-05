Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 mahallede 50 bin adet tabela takılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Kent Bilgi Sistemi Yeni Tip Mahalle Tabelaları’nın tanıtımını yaptı.

Kent Bilgi Sistemi Yeni Tip Mahalle Tabelaları basın lansmanında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Başkan Zorluoğlu, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de yaygınlaştırıldığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Trabzon’da da uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak bizim elimizde adreslerle ilgili sözel bilgiler vardı. Bunları sayısallaştırdık. Koordinatları ile birlikte uyumlaştırdık ve artık elimizde sayısal veriler de var. İlk olarak Ortahisar ilçemizde 51 mahallemizde yaklaşık 50 bin adet tabela takma işlemi gerçekleştireceğiz. Artık adreslerle ilgili kişi ve bina uyumsuzluğu gibi uyumsuzlukları bütünüyle ortadan kaldırmış olacağız. Çok doğru adresleri oluşturmak için çalışıyoruz. Bu proje ile Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) olan eksiklikler de büyük oranda giderilmiş olacak. Vatandaşlarımızın numarataj konusunda bazı şikayetleri oluyordu. Bu şikayetler de bu proje ile birlikte ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

Dijital çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Tabelalara eklenen QR kod telefona tutulduğunda adresin ili, ilçesi, alanı, muhtarla ilgili bilgiler, acil durum numaraları, önemli linkler ve harita konum bilgisine de ulaşılabilecek. Böyle bir yeniliği de arkadaşlarımız proje içerisine eklediler. Bugün itibarıyla cadde, sokak, meydan ve kapılara tabelalarımızı takmaya başlıyoruz. Trabzon, adres bilgileri anlamında çok daha kaliteli bir altyapıya ve sayısal bir veriye ulaşmış olacak. Ortahisar’dan başladık fakat yapılan çalışmalar doğrultusunda birkaç yıl içerisinde 18 ilçede bu uygulamayı tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu, açıklamalarının ardından ilk tabelayı Trabzon’un önemli simgeleri arasında yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meydan binasına takarak projeyi başlattı.

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