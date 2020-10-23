Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile korunacak DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman: “Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür; Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir”

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon’un Tonya ilçe Belediyesi arasında imzalanan proje ile hem ata tohumu korunacak hem de yüksek rakımlı yerler için meyve fidanı üretilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasını sağlamak, istihdamı arttırmak, sosyal girişimcilik ile yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ‘Sürdürülebilir Üretim ile Gelecek Nesillere Kaynak Aktarımı ve Sosyal Gelişme’ projesi kapsamında DOKA ile Tonya Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Yüksek rakımda oluşturulacak seralar sayesinde bölgenin isimleri ve özellikleri belirlenmiş, kalemleri kayıt altına alınmış fidanlarını yetiştirecek ve ata tohumlarını koruyacak projenin önemine değinen DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Farkımız ve markamızdır” dedi.

Adıyaman, “Bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimiz olan ata tohumlarını gelecek nesillere aktaracak bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu proje, bölgeye özgü doğal değerleri harekete geçirerek sürdürülebilir üretim ile gelecek nesillere yasam kaynağı sağlamak ve yeni gelir kaynakları vasıtasıyla istihdamı arttırarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor. İnanıyorum ki sadece bölgemiz için değil ülkemiz içinde örnek bir proje olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Bölgede bulunan birçok meyve çeşidi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya”

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise bölgede bulunan birçok meyve çeşidinin aşılama ve fidan üretim konularındaki bilgi ve üretim sahası eksikliğinden dolayı kaybolma tehlikesi altında olduğunu belirterek “Projemiz sayesinde yüksek rakımda oluşturacağımız seralarda yöremizin tohumlarını ve fidanlarını yetiştireceğiz. Bu sayede yöre çeşitlerimiz, ata tohumlarımız korunmuş olacak ve aynı zamanda yüksek rakımda kurulacak bahçeler için ideal fidanları yetiştirmiş ve doğacak riskleri ortadan kaldırmış olarak ülke üretimine katkı sunacağız” diye konuştu.

Proje kapsamında fidan ve sebze üretimine paralel olarak mevcut durumda ziyan edilen meyvelerin ve üretilen fidanlardan elde edilecek meyvelerin değerlendirilebilmesi için meyve ve sebze işleme tesisi kurulacağını da belirten Başkan Beşel, yörede yetişmekte olan meyve ve sebzelerin pekmez, reçel, marmelat, kurutma, turşu ve sirkeye dönüştürülerek değerlendirileceğini söyledi.

Üç aşamalı projenin ilk aşamasında bölgede var olan mevcut meyve ağaçlarının tespiti yapılacak. İkinci aşamada seralar kurulacak ve bu seralarda hem ata tohumları hem de fidanlar üretilecek. Üçüncü aşamada da bir meyve üretim fabrikası kurularak tüm meyveler değerlendirilecek. Proje, Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Vakfıkebir’in oluşturduğu Büyük Liman Bölgesinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.