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Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen limitlerin altında avlanan 50 ton hamsiye el konulurken, 11 kişiye de 35 bin 500 TL para cezası uygulandı

İHA

Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen limitlerin altında avlanan 50 ton hamsiye el konulurken, 11 kişiye de 35 bin 500 TL para cezası uygulandı

Trabzon’da belirlenen limitlerin altında avlanan 50 ton hamsiye el konulurken, yapılan kontroller sonucu 11 kişiye 35 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Su Ürünleri Kontrol ve Denetim faaliyetleri devam ediyor. Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personellerinin özellikle hamsi avcılığının Trabzon’da yoğunlaşması sonrasında karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri toptan ve perakende balık hali ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Sezonun başlamasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan denetimlerde ayrıca değişen mevzuatla ilgili su ürünleri kooperatifi bünyesindeki balıkçılara ve su ürünleri satışı yapılan yerlerde bilgilendirme çalışmaları yapılırken, yapılan bilgilendirmelere rağmen 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren kurallara uymayan 11 kişiye toplam 35 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay son günlerde bölgede avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında denetimlerin hız kazandığını hatırlatarak,’’1 Eylül itibariyle sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemileri avcılığa başladı. Bölgemizde yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saati 15:0009:00 arası. Avcılığın artmasıyla birlikte İl Müdürlüğümüz personelleri de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimlere hız verdi. Özellikle 7191 sayılı Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücü artırıldı. İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi. Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde 3 nakil vasıtasında nakledilen 50 ton hamsinin mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle el konularak nakledenlere idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saati gözetilmeksizin devam etmektedir" diye konuştu.

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