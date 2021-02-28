'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası (3)



TANIK OLDUĞU O ANLARI ANLATTI

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat´ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi anı, Trabzon´da seyir halindeki bir otomobil içerisindeki kamera tarafından kayda alındı.

Vakfıkebir ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şevki Anıl Koyun, ortalığı gündüz gibi aydınlatan doğa olayına tanık olduğu kamera görüntülerini, `Motorampa TV´ adlı youtube kanalında paylaştı. O anları anlatan ve çok şaşırdıklarını söyleyen Koyun, "Teyzemi evine götürüyorduk. Bu yol üzerinden giderken, tam bu noktada aracımızın da kamerasına yansıyan, gökyüzünde bir yansıma, ışık hüzmesi oldu. Yeşil, mavi renkle bir defada her tarafı aydınlattı. Büyük bir flaş patlaması gibiydi. Çok şaşırdık, tepkiler verdik. 2-3 gün önce de tanıtımını yaptığımız `motorampa TV´ kanalımız için araca monte ettiğimiz kamera sayesinde bu görüntüyü elde ettik" dedi.

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-02-28 14:02:28



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