Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-1



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan (Dk.78 Yunus), Edgar Ie, Hugo, Marlon (Dk.86 Abdulkadir Parmak), Berat, Flavio (Dk.86 Afobe), Ekuban (Dk.75 Yusuf), Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

FENERBAHÇE: Altay Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan (Dk.74 Ozan), Samuel (Dk.74 Ferdi), Mesut (Dk.66 Samatta), Pelkas (Dk.85 Novak), Thiam (Dk.66 Valencia)

GOL: Dk.76 Pelkas (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ekuban (Trabzonspor) Mert Hakan, Serdar (Fenerbahçe)Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe´ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu sonuçla 10 maç aradan sonra ligde ilk mağlubiyetini alarak zirve yarışında önemli kayıp yaşadı. Fenerbahçe ise Göztepe mağlubiyetinin ardından aldığı 3 puanla zirve takibini sürdürdü.

11´inci dakikada Fenerbahçe´nin sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunda Sosa ortaladı, penaltı noktasında iyi yükselen Serdar´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23´üncü dakikada Ekuban´ın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi hareketlenen Nwakaeme´nin gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.

25´inci dakikada Sosa´nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda uzaklaştırdı. Szalai önünde kalan meşin yuvarlağı gelişine tekrar kaleye gönderdi ancak Uğurcan bir kez daha kalesini kapatarak topu kornere çeldi.

30´uncu dakikada Szalai´nin sol kanattan ortasına iyi hareketlenen Thiam´ın penaltı noktası üzerinden kafayla gelişine kaleye gönderdiği sert şutu son anda Uğurcan çelmeyi başardı.

45+1´inci dakikada Djaniny´nin sol kanattan yerden ortasına ön direkte iyi hareketlenen Flavio´nun vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

55´inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa´nın ortasına ön direkte hareketlenen Gökhan´ın kafa vuruşunda Uğurcan topu çeldi ve daha sonra savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

70´inci dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

76´ncı dakikada Ferdi´nin pasında Pelkas orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayının önüne geldikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

83´üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yunus´un penaltı noktası üzerine ortasına Djaniny iyi yükseldi, kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.

Son dakikaları karşılıklı ataklarla geçen maç 1-0 Fenerbahçe´nin üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-02-28 21:07:30



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