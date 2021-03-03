Kalp doktorunun anestezi ilacı ile intihara teşebbüs ettiği iddiası Kalp ve Damar Cerrahisi doktoru Prof. Dr. İlker Mataracı, serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddiaları üzerine polis harekete geçti Doktorun beyin ölümü gerçekleşti

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı önceki gün odasında baygın halde bulunmasının ardından yapılan ilk incelemede serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Beyin ölümü gerçekleşen doktorun intihar şüphesi ile ilgili polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, önceki gün yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekildi. Bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtıran Mataracı, ardından serum taktırdı. Odasında dinlendiği düşünülen Prof. Dr. İlker Mataracı’yı bir süre sonra telefonla ulaşılamayınca odasına gidildi. Kapıyı çalan hastane personeli kendisinden cevap alamayınca bu defa güvenlik görevlilerinden yardım istendi. Güvenlik görevlileri de kapıyı kırarak içeri girince Mataracı’yı baygın halde buldu. Daha sonra odasında ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı dün akşam saatlerinde bitkisel hayata girdi.

Öte yandan Mataracı’nın serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüs ettiği iddiası üzerine polis harekete geçti. Polis olayla ilgili hastane çalışanlarının ifadesine başvururken, evli ve 2 çocuk babası doktorun bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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