Polis, `Uyuşturucu illeti Trabzon´da gezmeyecek´ notuyla baskının görüntülerini paylaştı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuları, `Andımız´ yazısıyla sergileyen polis, baskına ait görüntüleri de `Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon'umuzun sokaklarında gezmeyecek´ notuyla paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramada; 708.23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar, biri ruhsatsız, 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ekipler, şüpheli B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y.´yi gözaltına aldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, `andımız´ sözüyle sergilerken, baskın anlarına ait görüntüleri de sosyal medya hesabından `Andımız var. Uyuşturucu illeti Trabzon'umuzun sokaklarında gezmeyecek´ notuyla paylaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-16 14:53:07
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