6'ncı katın terasından düşen görme engelli Duru öldü

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, oturdukları 6 katlı apartmanın terasından düşüp, ağır yaralanan görme engelli Nejla Duru Kurt (9), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın terasında bulunan görme engelli Nejla Duru Kurt, beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2021-06-25 16:56:28
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