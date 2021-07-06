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Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü 

DHA

Yüzme hakemi, şampiyona yolunda kalp krizinden öldü 


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, şampiyonaya gitmek için havalimanında uçağın kalkış saatini bekleyen, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi hakem Hasan Tosun (46), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tosun´un, 1 ay önce koronavirüse yakalandığı ve zorlu tedavi süreci geçirdiği öğrenildi. 
Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi hakem Hasan Tosun, Gaziantep´teki müsabakalara gitmek üzere sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı´na geldi. Uçağın kalkış saatini beklediği sırada fenalaşan Tosun, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun´un, 1 ay önce koronavirüse yakalandığı ve zorlu tedaviyle atlattığı öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Hasan Tosun´un cenazesi, memleketi İzmir´e gönderildi.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Arkadaşımızın hiçbir sağlık sorunu veya kalp rahatsızlığı yoktu. 1 ay önce koronavirüse yakalanmıştı ve tedavisi zor olmuştu, çok fazla kilo kaybetmişti. Çok sevdiğimiz, çalışkan bir arkadaşımızdı. Ölümü hepimizi çok üzdü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-07-06 16:41:01

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