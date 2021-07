Konyalı Bakan Kurum’un Tonya ziyareti renkli görüntülere sahne oldu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bizim için, bu saatten sonra Ha Konyaaa Ha Tonyaaa”

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Trabzon gezisi kapsamındaki Tonya ilçesine ziyareti renkli görüntüler sahne oldu.

İlçe merkezini dolduran Tonyalılar’a hitaben bir konuşma yapan Bakan Murat Kurum, “Bu saatte buraya geldiğiniz için, şu güzelliği bizlere yaşattığınız için, Konyalı bir kardeşiniz olarak diyorum ki; Bizim için, bu saatten sonra Ha Konyaaa! Ha Tonyaaa!” demesi büyük alkış aldı.

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren Çömlekçi Projesinin Temel Atma Töreni'ne katılan, Uzungöl ve Barma Yaylası'nda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir’de de ‘Ekmek Temalı Millet Bahçesi’nde gençlerle buluştu. Bakan Kurum, millet bahçesinde Gençlik Spor Bakanlığı gönüllüleri ile çimlerin üzerine bağdaş kurup oturarak bir süre sohbet etti.

Sohbet sonrası Tonya ilçesine hareket eden Bakan Murat Kurum, burada horon gösterileri ile karşılandı, yöreye has kasket ve yelek giyerek objektiflere poz verdi. Tonyalılar’a “Rüzgarı sert; ama insanı, erkekleri, kadınları, uşakları mert Tonya!” diyerek seslenen Bakan Kurum, “Temmuz ayındayız, yazın tam ortasındayız. Şimdi Tonyalılar, yaylada, mezerede değil mi? Şimdi oralarda herkes, kış aylarına kadar alınteri dökecek. Hayvanlarını besleyecek, Osmanlı salnamelerine geçmiş tereyağını, peynirini yapacak. Onları da unutabilir miyiz? Tabii ki hayır. Yaylalarımıza, mezerelerimize, güneş yanığı saçlarıyla vadilere bakan Tonya’nın uşaklarına, binbir zahmetle evlatlarına rızık temin eden annelerimize, babalarımıza sevgilerimi gönderiyorum, hayırlar diliyorum, bin bereket diliyorum. Şu alanı doldurarak gösterdiğiniz alaka için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu saatte buraya geldiğiniz için, şu güzelliği bizlere yaşattığınız için, Konya’lı bir kardeşiniz olarak diyorum ki; Bizim için, bu saatten sonra Ha Konyaaa! Ha Tonyaaa!” demesi büyük alkış aldı.

Tonya’ya yapılan yatırımlar ile ilgili bilgiler veren Bakan Kurum, “İller Bankamız eliyle; Tonya Belediyemize maddi destek vererek, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirdik. Hem belediyemize gelir getiren, hem ülkemizin ekonomisine katkı veren, doğamızı, çevremizi koruyan; 16 dönümlük alanda; 850 kilowatt enerji üreten güneş enerjisi santralimizi kurduk. Tonya’mıza has bir özellik var. Nedir o? Karadeniz Bölgemizde; şehir merkezinde şelalesi olan tek ilçemiz, Tonya. Böylesine eşsiz bir doğal güzelliğe sahipseniz; vatandaşımız, misafirlerimiz buraya kolayca erişebilmeli dedik. Hemen muhteşem bir yürüyüş yolu yaptık. Şimdi burası, sadece vatandaşlarımızın nefes alacağı, gezeceği bir yer olmaktan çıktı. Harika bir turizm destinasyonu oldu. İnşallah buradan sonra da hep birlikte, hem bir akşam sporu yapmış oluruz, şelalemizi seyreder miyiz? O zaman ne diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Eser siyaseti yapmaya devam edeceklerini belirten Bakan Kurum "Birileri çıkıyor 'Şunu bunu satırım, projeleri durdururum, yaptırmam' diyor. Milleti, yatırımcıları bir bir gelip tehdit ediyor. İşte bu zihniyet devlet nedir, devlette devamlılık nedir bilmiyor. Muhasır medeniyet seviyesine değil tam aksine ilkelliğe, ileriye değil hep geri adım atmaya ayarlılar. Bizim attığımız adımları onlar biliyorlar. Biz eser üretiyoruz ve eser siyaseti yapıyoruz ve eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a konuşmasının ardından Tonya Tereyağı, bal ve el yapımı çetnik çanta hediye ettiler.

