Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka 11 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53 dakikada. Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında müsait pozisyondaki Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak üsttün auta çıktı

58 dakikada. Hamsık'in ceza sahası içine ortasında Vısca geriye çıkardı. Denswil'in yerden vuruşunda kale sahasındaki Hugo, ayağının içiyle meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 11

67 dakikada. Caner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75 dakikada. Bakasetas'ın sol taraftan ortasında Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak havalandı. Kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

77 dakikada. Hızlı gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla bululşn Samet Onur sol ayağıyla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90 dakikada. Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Viviano'da kaldı.

90+1 dakikada. Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı korner atışında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Yusuf Erdoğan dk. 7 x, Abdulkadir Ömür dk. 45 x), Hugo xx, Denswill xx, Dorukhan xx, Hamsik xx (Koita dk. 85 ?), Bakasetas x, Visca xx, Djaniny x (Kouassi dk. 90 ?), Cornelius xx (Nwakaeme dk. 46 x)

Yedekler: Erce, Siopis, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx (Toure dk. 73 x), Bistrovic xx, Levent xx (Samed Onur dk. 73 x), Karamoh x (Borini dk. 61 x), Pesic xx

Yedekler: Muzaffer, Utku, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük), Vitor Hugo (dk. 58) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

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