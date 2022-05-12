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Bakan Karaismailoğlu: “Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “ Tersanelerimizde son iki yıl içinde 131 adet balık avlama gemisi tamamlanırken, 59 geminin de inşasına devam ediyoruz”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “ Tersanelerimizde son iki yıl içinde 131 adet balık avlama gemisi tamamlanırken, 59 geminin de inşasına devam ediyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz’in önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacağını belirterek “Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara başlamıştır. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak” dedi.
Ankara’dan havayolu ile bu sabah Trabzon’a gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Araklı Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri ile bir araya geldi. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi’ndeki buluşmanın ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, Çamburnu Tersanesi’nde Başaran Gemi Sanayii tarafından yapılan balık avlama gemisinin suya indirme törenine katıldı.
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin özellikle balıkçı gemisi ihracatında son yıllarda önemli mesafeler aldığını söyledi. “Yerli ve millî gemi sanayimiz ile gurur duyuyoruz” diyen Karaismailoğlu “Karadeniz’i Türk Ticaret Gölü’ne çevirmek için attığımız adımlarda, bölgemize Bakanlık olarak yaptığımız yatırımlar geniş yer tutuyor. Bölgemizde denizcilik sektörümüze çok önemli yatırımlar yaptık. Bir çok projemizde halihazırda devam ediyor. Tamamı 440 bin metrekare olan Yeniçam tersanemizde 11 adet üretici firma faaliyet gösteriyor. Bu alanda, 300 kardeşimiz de istihdam ediliyor. Her tonajdaki balıkçı teknelerimiz ile diğer gemilerin bakım ve onarımının yapılabildiği tersanemizde, birçok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesi için de gemi yapımı devam ediyor. Yatırımlarımızla bölgenin ekonomik gelişimini, bütünsel kalkınma yaklaşımımız doğrultusunda destekliyoruz” diye konuştu.
İki gün sonra 14 Mayıs’ta dünyanın sayılı, ülkemizin de 2. deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanı olan RizeArtvin havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açacaklarını da hatırlatan Karaismailoğlu “Uygulamalarımız, politikalarımız ve düzenlemelerimiz sayesinde küresel bir güce dönüşen Türk havacılığı 58. havalimanına kavuşacak. Avrupa’da başka bir örneği olmayan, 3 milyon metrekare alanda inşa edilen RizeArtvin Havalimanı’mızı tamamlandık. Havalimanımız yılda 3 milyon yolcu kapasiteli, coğrafi özellikleri nedeniyle karayolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacı daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak. Rize Artvin Havalimanımızı Trabzon havalimanı ile birlikte Türkiye’mizin de ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan ‘Orta Koridor’a, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara başlamıştır. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak” şeklinde konuştu.

“Rakibi İspanya’yı geride bırakan Türkiye, en fazla balıkçı gemisi ihracatı yapan ülke oldu”
Konuşmasında Türk gemi sanayisinin geldiğini noktayı verdiği rakamlarla anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türk gemi sanayisi son teknolojileri kullanan, çevre duyarlılığı yüksek olan, bilgi birikim ve tecrübesi yerinde, kalite ve süre taahhütlerine sadık kalan dünyada saygın bir yere sahip bir sektördür. Bilişim sektörünün de desteği ile gemi adamı ve belgeleme süreçlerinde de ciddi yenilikler yapıyoruz. Gemi sanayimizin, istihdam ve ülke ekonomisine katkısı da önemli oranlara ulaştı. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği gün geçtikçe artıyor. 2003’ten itibaren hükûmetlerimizin izlediği akılcı politikalarla, 0,55 milyon DWT olan tersane kapasitemizi, 7,5 katına çıkararak 4,65 milyon DWT’e ulaştırdık. Bunun yanında tersanelerimizin gemi bakımonarım miktarı son 10 yılda yüzde 95 oranında artmıştır. Gemi inşa sektöründeki istihdam oranı son on yılda yüzde 115 artışla yaklaşık 80 bin kişiye ulaştı. 2020 yılında rakibi İspanya’yı geride bırakan Türkiye, en fazla balıkçı gemisi ihracatı yapan ülke oldu. Tersanelerimizde son iki yıl içinde 131 adet balık avlama gemisi tamamlanırken, 59 geminin de inşasına devam ediyoruz. Dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile birlikte dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinde yine Türk mühendislerinin imzası vardır. Dünya balıkçılığında en önde yer alan Norveç, İzlanda, İrlanda ve İngiltere’ye balık avlama gemisi ihraç ediyoruz. Türkiye, gemi geri dönüşüm sanayiinde 1,5 milyon gross tonluk kapasitesi ile de dünyada 4. sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi ‘denizci’ ülke yapmak için çalışmalarımızı hızlandırdık”
3 tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye’yi ‘Mavi Vatan’da da etkin ve söz sahibi yapmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemizi ‘denizci’ ülke yapmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 2003’de Türk sahipli deniz ticaret filosu 9 milyon detveytten bugün 31 milyon detveyte yükseldi. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını 190 milyon ton iken, bunu 526 milyon tona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. 2022 yılının ocaknisan döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artırarak, 180 milyon 590 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Aynı şekilde, ocaknisan döneminde limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı da bir öncesi yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artarak 4 milyon 254 bin 531 TEU oldu. 2022’nin OcakŞubat döneminde denizyolunun parasal payı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 oranında artarak 82,3 milyar dolara yükseldi. Yeni Türkiye’yi gençlere en güçlü şekilde emanet etmek için, her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da bugünüyarını değil, 30 yıl sonrasını planlıyoruz. Türkiye’nin denizciliğini her alanda daha da geliştirmek için akılcı yaklaşımlarla, ortak akılla, devlet hassasiyetiyle planlarımızı yapıyoruz.”

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı
Konuşmasında 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu planla Türkiye’nin hedeflerini şu şekilde özetledi:
“Liman tesisi sayısını 255’e çıkaracağız. Yeşil liman uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Limanlarımızda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları kullanacağız. Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak. Limanların aktarma hizmeti kapasitesi artırılırken bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceğiz. Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği azaltılacak; seyir emniyeti ise artırılacak.”
Yapılan konuşmaların ardından 46 metre uzunluğunda, 17,5 metre genişliğinde, 994 gross ton olan Ergün Reis A isimli balık avlama gemisi törenle denize indirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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