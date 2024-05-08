Trabzonspor, 16. kez finalde

Türkiye Kupası'na 4. turda başlayan bordo-mavili ekip, tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi.

Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da konuk olduğu rakibini ikinci yarıda Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşarak kupa için mücadele edecek.