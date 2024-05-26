Trabzonspor: 4 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63'te Edin Visca, 87, 90 ve 90+7. (pen) dakikalarda Enis Destan attı. MKE Ankaragücü'nün gollerini ise 25'te penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis ve 78. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonucun ardından Bordo Mavililer sezonu 67 puanla 3. sırada tamamladı. MKE Ankaragücü ise 40 puanla 17. sırada ligi tamamlayarak küme düşen 4. takım oldu.