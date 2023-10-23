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        Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İlk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Üç puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenerek son veren Corendon Alanyaspor ise Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yapmak istiyor. Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:03
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Arda Kardeşler

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Bardhi, Onuachu

        Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Aliti, Balkovec, Janvier, Richard, Novais, Oğuz, Efecan, Eduardo

        Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

        Bordo-mavililerin 8 maçta 12 puanı bulunuyor. Alanyaspor ise 8 maçta 10 puan topladı.

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        AVCI, İKİNCİ DÖNEMİNİN İLK SINAVINDA!

        İlk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkıyor.

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkıyor. Geçen sezonun 24. Haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşıyor.

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        Diğer yandan konuk ekip Corendon Alanyaspor'da ise moraller yerinde. Lige Rams Başakşehir galibiyetiyle giren Akdeniz ekibi, ardından çıktığı 7 doksan dakikada 4 beraberlik 2 mağlubiyet yaşamıştı. Üç puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenerek son veren Corendon Alanyaspor, oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.

        ALANYASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Corendon Alanyaspor'un, iki ekip arasındaki rekabette rakibine üstünlüğü bulunuyor.

        Süper Lig'de Trabzonspor ile daha önce 14 kez karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, 6 galibiyet alırken 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililere 24 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

        İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyet ve mağlubiyetler geçen sezon yaşandı. Alanyaspor geçen sezon Trabzonspor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı, deplasmanda ise rakibine 5-1 mağlup oldu.

        İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.

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