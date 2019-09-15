Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ederken ev sahibi ekip, 17. dakikada Joao Pereira'nın asistinde Filip Novak'ın golüyle öne geçti. Gol sevinci sırasında ise duygusal anlar yaşandı.
Futbolcular, golden sonra yedek kulübesine doğru giderken yakın zamanda sakatlanan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın isimlerinin yazıldığı formayı alıp taraftara gösterdiler.
Yaşanan bu gol sevinci, Trabzonspor taraftarlarından da büyük alkış aldı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı, ilk yarıyı kapatırken Ekuban'ın da 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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