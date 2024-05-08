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        Trabzonspor'da Onuachu sakatlandı!

        Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:57
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        Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber!
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        Trabzonspor'un golcü futbolcuyu Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.

        Sağ dizinden sorun yaşayan Onuachu, yerini 60. dakikada Umut Bozok'a bıraktı. Umut, biri penaltıdan 2 gol atarak farklı galibiyete katkı verdi.

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