Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon sağ diz iç yan bağından sakatlık yaşayan ve kendisi için uygulanan özel program dahilinde çalışmalarını yürüten oyuncumuz Kamil Ahmet Çörekçi dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda aynı bölgeden sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştır. Yapılan ilk muayenesinde yaralanma ve ödem tespit edilen oyuncumuzun durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme gerekli tetkikler yapılıp değerlendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi

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