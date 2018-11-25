Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor. Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan ve son 3 resmi maçını da kaybetmeyen ve bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazanan Fenerbahçe de serisini sürdürmenin peşinde.

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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN SPORTS 1

STAT: Medical Park

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwankaeme, Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Vahid, Olcay, Murat Cem, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Mustafa, Ibanez, Zeki

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, Mehmet Topal, Eljif, Valbuena, Frey, Slimani

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Mehmet Ekici, Mahsun, Reyes, Barış, Batuhan, Yiğithan

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

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TRABZONSPOR'UN ÖZLEMİ 8 YILLIK

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.

FENERBAHÇE EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.

BURAK VE ONUR KADRO DIŞI, KUCKA SAKAT

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın daha önce kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da milli takım kamplarından Juraj Kucka ve Seyedmajid Hosseini de sakat döndü.

Kucka'nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, önceki günkü antrenmanda boynundan sakatlık yaşadıktan sonra tedavisi yapılan Ogenyi Onazi ise takımdaki yerini alabilecek.

Onur'un yokluğunda genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı doğdu. Burak Yılmaz'ın olmaması nedeniyle Hugo Rodallega tek forvet olarak görev yapacak. Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Onur Recep Kıvrak'tan kaptanlığın alınmasının ardından hafta içinde teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bu göreve getirilen Sosa, bordo-mavili takımda ilk kez kaptan olarak mücadele edecek.

FENERBAHÇE'DE SOL BEKLER CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

LİGDEKİ 122. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yapacakları maçla 122. kez karşı karşıya geliyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 90 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 121 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

İki takım arasında son 3 maçta eşitlik bozulmazken, Fenerbahçe'nin toplam 153 golüne, Trabzonspor 130 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR 18 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 18 resmi müsabakada yenemedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 18 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kaldı, galip gelemedi.

FENERBAHÇE, LİGDE DE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 119 golüne, Trabzonspor 89 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçlarda taraflar İstanbul'da 2-2, Trabzon'da da 1-1 berabere kaldı.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 50 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Trabzon'da Trabzonspor 56, Fenerbahçe 54 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 45 maçta ise Fenerbahçe 17, ev sahibi ekip 16 kez kazandı, 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi, bordo-mavililer 48, sarı-lacivertliler 53 gol kaydetti.

Trabzon'daki son 8 lig maçından 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan Fenerbahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe ayrıca, rakip sahadaki son 5 maçta kalesinde sadece bir gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

MAÇ KAPALI GİŞE

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri perşembe günü tükendi.

Toplam 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın güvenlik nedeniyle ayrılan bölümlerinin haricindeki yerleri bordo-mavili taraftarlar dolduracak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.

MEDICAL PARK STADYUMU

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