Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor
STAT: Papara Park
HAKEM: Andris Treimanis
SAAT: 20.00
YAYIN: ATV
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk ediyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.
St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.