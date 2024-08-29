Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI YAYIN Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor

Habertürk Giriş: 29.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:51 facebook

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