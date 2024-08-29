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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Trabzonspor - St. Gallen maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:51
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Andris Treimanis

        SAAT: 20.00

        YAYIN: ATV

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk ediyor.

        Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.

        St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.

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        Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

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