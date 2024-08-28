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        Haberler Bilgi Gündem Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşı Trabzonspor maçı

        Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle karşılaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde kritik mücadeleye çıkacak bordo mavililer, 0-0 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın rövanşında turu geçmesi durumunda adını Konferans Ligi'ne yazdıracak. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - St. Gallen maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 23:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:31
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        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşı Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadelede Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Trabzonspor, St. Gallen karşısında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Peki, Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman?" İşte Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçının ekranlara geleceği kanal...

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        TRABZONSPOR-ST. GALLEN PLAY-0FF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor-St. Gallen UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak.

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        TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak mücadele ATV ekranından yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

        Trabzonspor, St. Gallen karşısında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Beraberlik durumunda maç uzatmalara gidecek. St. Gallen'in alacağı galibiyet ise Trabzonspor Avrupa Kupaları'na veda edecek.

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