ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan-Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor´un 18´inci başkanı seçildi.