Trafik uygulamasında vatandaşlara bayram şekeri - MUŞ

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Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları ile ilçe girişindeki Üçyol mevkisinde uygulama ve denetim yaptı.Sürücü ve yolcuları, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, ateşlerini ölçtü, maske takmalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.