Traktör ve verimlilik



Pazar günü de traktör satışlarındaki vahim gerilemeyi yazmış ve bunun tarım sektörü açısından olumlu bir durum olmadığına değinmiştim.



Bazı okurlar “İyi de Türkiye’de gereğinden fazla traktör var zaten” mealinde itirazlar yöneltti.



Doğru.



Türkiye’de ekilebilir alanlara ve tarımsal üretime oranla fazla traktör var.



Türkiye’de toplam ekilebilir tarım alanı meralar hariç 23 milyon 763 bin hektar.



Kamunun verilerini göre traktör sayısı ise 1 milyon 800 bin.



Her 13.2 hektar araziye bir traktör düşüyor.



ABD’de ise toplam ekilebilir alanlar 368 milyon 263 bin hektar.



Traktör sayısı ise 4 milyon 800 bin.



Her 76.7 hektara bir traktör düşüyor.



Traktörü bizden hemen hemen 6 kat daha verimli kullanıyorlar.



Üretime oranlamayı ise yapmıyorum bile, çünkü asabımız bozulur.



Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısının tamamını okumak için tıklayınız



