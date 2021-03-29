Trakya Üniversitesinin teknopark modeli Kuzey Makedonya'da hayata geçirilecek

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Üsküp Kiril Metodi Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, teknopark başta olmak üzere Kuzey Makedonya'da atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, ziyarette, Trakya Üniversitesi teknopark modelini Kuzey Makedonya'ya kazandırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında güçlü iş birlikleri bulunan iki üniversitesinin yeni iş birlikleri ile iki ülkenin ve iki toplumun gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliğinde kazanmış olduğu deneyim ve kabiliyetini Kuzey Makedonya’ya da aktarmaya hazır. Örnek bir model olan Trakya Üniversitesi Teknopark modellememizi, geçtiğimiz aylarda bir başka Balkan ülkesi olan Kosova’ya kazandırmak için ilk adımları attık. Bu modeli neden Kuzey Makedonya’ya da kazandırmayalım, iki üniversite başta olmak üzere farklı paydaşların da desteğiyle neden örnek bir model oluşturmayalım?

İşte bu düşüncelerle bugün Kuzey Makedonya'dayız ve Kiril Metodi Üniversitesinin değerli Rektörü Prof. Dr. Nikola Jankulovski’yi tekrar ziyaret ediyoruz. Kısa süre içerisinde atılacak ortak adımlarla teknopark konusunda hızlı bir şekilde yol katedeceğimize inanıyoruz."

Kiril Metodi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jankulovski de iki üniversite arasında iş birliğinin geliştiğini belirterek, "Trakya Üniversitesinin örnek ve güçlü teknopark modelini, farklı paydaşların ve ilgili bakanlıkların da desteğiyle Kuzey Makedonya’ya kazandırmak bizim için de bir prestij meselesi." ifadesini kullandı.