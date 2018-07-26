Önceki sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, sonradan dahil olduğu Slovenya kampında yeni takımı Çaykur Rizespor´a transfer sürecini anlattı. Teklif gelmeden önce Çaykur Rizespor ile ilgili herhangi bir şey duymadığını anlatan Traore, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalamadan önce Rize´yi, Çaykur Rizespor Kulübü'nü araştırdığı belirterek, "Kulübün hedeflerini gördüm, bende yeni bir arayış içindeydim, kulübün hedefleri benim hedeflerimle ötüştüğü içinde teklifi kabul ettim" diye konuştu.

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