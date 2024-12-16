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        Trenin çarptığı kadın yaralandı

        Aydın'da raylardan karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:56
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        Trenin çarptığı kadın yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde trenin çarptığı kadın ağır yaralandı. Olay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
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