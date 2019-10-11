TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını, bu akşam oynanacak Türkiye Arnavutluk maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Arnavutluk maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar...
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Arnavutluk maçını naklen izleyebilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 11 EKİM CUMA
05:15 Benim Adım Melek
08:30 Elimi Bırakma
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
21:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk
22:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Şampiyon
03:35 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"
05:00 İyilik Kulübü
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