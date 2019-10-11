TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını, bu akşam oynanacak Türkiye Arnavutluk maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Arnavutluk maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar...

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Arnavutluk maçını naklen izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 11 EKİM CUMA

05:15 Benim Adım Melek

08:30 Elimi Bırakma

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

21:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

22:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Şampiyon

03:35 Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

05:00 İyilik Kulübü