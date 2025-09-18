Habertürk
        TRT 1 CANLI İZLE | Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı şifresiz canlı izle ekranı: TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?

        TRT 1 canlı izle ekranı (Frankfurt-Galatasaray maçı): TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz takip edilecek. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada TRT 1 frekans ayarlama işlemleri için araştırmalara başladı. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle ekranı...

        Giriş: 18.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 18.09.2025 - 21:49
        1

        Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği gün geldi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Saat 22.00’de başlayacak Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Bu sebeple TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle...

        2

        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk SD Kanal 23

        Digiturk HD Kanal 323

        D-Smart SD Kanal 426

        D-Smart HD Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Kanal 9

        4

        TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

        Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

        'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz

        6

        LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

        Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Teşkilat

        15:55 Cennetin Çocukları

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

