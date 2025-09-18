TRT 1 canlı izle ekranı (Frankfurt-Galatasaray maçı): TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz takip edilecek. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada TRT 1 frekans ayarlama işlemleri için araştırmalara başladı. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle ekranı...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk SD Kanal 23
Digiturk HD Kanal 323
D-Smart SD Kanal 426
D-Smart HD Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Kanal 22
Iptv Tivibu HD Kanal 9
TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108
SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?
Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.
'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz
LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.
Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Teşkilat
15:55 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Teşkilat