TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını, bu akşam oynanacak Türkiye Macaristan maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Macaristan maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar...
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Macaristan maçını naklen izleyebilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 3 EYLÜL PERŞEMBE
05:15 Aslan Ailem
08:20 Yeşil Deniz
10:45 Tozkoparan
12:30 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
21:45 UEFA Uluslar Ligi Türkiye -Macaristan
22:45 UEFA Uluslar Ligi Türkiye -Macaristan
23:45 Tövbeler Olsun
02:25 Kalk Gidelim
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