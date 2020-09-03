TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını, bu akşam oynanacak Türkiye Macaristan maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Macaristan maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar...

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Macaristan maçını naklen izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 3 EYLÜL PERŞEMBE

05:15 Aslan Ailem

08:20 Yeşil Deniz

10:45 Tozkoparan

12:30 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

21:45 UEFA Uluslar Ligi Türkiye -Macaristan

22:45 UEFA Uluslar Ligi Türkiye -Macaristan

23:45 Tövbeler Olsun

02:25 Kalk Gidelim