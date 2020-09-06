TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını bu akşam oynanacak Sırbistan Türkiye maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sırbistan Türkiye maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21:45'te canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ve yayın akışına dair ayrıntılar....
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Sırbistan Türkiye maçını naklen izleyebilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 6 EYLÜL PAZAR
19:00 Ana Haber
19:50 Tövbeler Olsun
21:45 Sırbistan-Türkiye
22:45 Sırbistan-Türkiye
23:45 Tövbeler Olsun
02:00 Benim Adım Melek
04:50 Hayat Kurtaranlar
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